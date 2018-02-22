Руни: "Я мог перейти в китайский клуб, но это не мой вариант"

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Руни: "Я мог перейти в китайский клуб, но это не мой вариант"
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что прошлым летом у него были выгодные предложения от китайских клубов.

"Я вполне мог уехать в Китай прошлым летом. Там я бы зарабатывал много денег. Но это не мой вариант. Мне всегда нужны цели и давление. Если бы я перешел куда-то ради денег, то у меня пропало бы желание играть в футбол", - цитирует Руни BBC.

В этом сезоне 32-летний Руни провел за "Эвертон" 31 матч и забил 11 голов.

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