Руни: "Я мог перейти в китайский клуб, но это не мой вариант"



Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что прошлым летом у него были выгодные предложения от китайских клубов.

"Я вполне мог уехать в Китай прошлым летом. Там я бы зарабатывал много денег. Но это не мой вариант. Мне всегда нужны цели и давление. Если бы я перешел куда-то ради денег, то у меня пропало бы желание играть в футбол", - цитирует Руни BBC.

В этом сезоне 32-летний Руни провел за "Эвертон" 31 матч и забил 11 голов.

Не пропустите: "Челси" нацелился на защитника "Ньюкасла". | http://soccernews.ru