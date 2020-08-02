Руни ярко высказался о Де Брюйне

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Руни ярко высказался о Де Брюйне

Экс-игрок "МЮ" и "Эвертона" Уэйн Руни, который является играющим тренером "Дерби Каунти" рассказал, что думает о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине Де Брёйне.

"Не сомневаюсь, что Де Брейне - главное оружие "Манчестер Сити". Возможно, он один из трех лучших игроков в мире на данный момент. Против него всегда сложно играть. Кевин напоминает мне Стивена Джеррарда. Больше всего мне нравится то, что Кевин не ищет лёгких путей, он всегда готов рисковать. Он заставляет соперников бегать", - цитирует Руни The Times.

В 35 матчах АПЛ футболист забил 13 голов.

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