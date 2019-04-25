Руни забил 5-й гол в сезоне МЛС и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни поразил ворота "Коламбус Крю" в матче очередного тура МЛС.

В активе 33-летнего англичанина уже пять голов в текущем розыгрыше лиги и он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров турнира. Впереди него только Карлос Вела (10), Златан Ибрагимович (7) и Диего Росси (6).

Руни выступает за "Ди Си Юнайтед" с июля 2018 года, сыграл 29 матчей, забил 17 мячей и сделал 8 ассистов.

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