Руни забил гол со своей половины поля в матче МЛС

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил очередной шедевральный гол в МЛС.

На 10-й минуте поединка с "Орландо Сити" англичанин решился на удар со своей половины поля и угодил чётко в створ ворот.

WAYNE ROONEY FROM PAST MIDFIELD!!!! pic.twitter.com/dJ5BriAOx3 — Major League Soccer (@MLS) 27 июня 2019 г.

Стоит отметить, что гол Руни в итоге стал победным.

Всего в текущем розыгрыше МЛС форвард забил 9 мячей в 17 матчах.

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