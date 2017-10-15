Руни забил гол в ворота 36 команды из 39, против которых играл в АПЛ



В матче 8-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Эвертоном" (1:1).

Единственный мяч гостей на счету нападающего Уэйна Руни, который реализовал пенальти на 90-й минуте. Благодаря этому форвард 36-му клубу из 39, против которых он играл в матчах АПЛ. От действий игрока пока что не пострадали только "Блэкпул", "Манчестер Юнайтед" и "Дерби Каунти".

По этому показателю Руни уступает только Алану Ширеру (37), Энди Коулу (38) и Фрэнку Лэмпарду (39).

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