Руни забил гол "Вест Хэму" ударом со своей половины поля

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Руни забил гол "Вест Хэму" ударом со своей половины поляФорвард "Эвертона" Уэйн Руни забил гол в ворота "Вест Хэма" в матче 14-го тура АПЛ ударом со своей половины поля.

Напомним, сам матч закончился со счетом 4:0 в пользу "ирисок". | soccernews.ru

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