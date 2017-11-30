Руни забил гол "Вест Хэму" ударом со своей половины поля

Форвард "Эвертона" Уэйн Руни забил гол в ворота "Вест Хэма" в матче 14-го тура АПЛ ударом со своей половины поля.

Напомним, сам матч закончился со счетом 4:0 в пользу "ирисок". | soccernews.ru