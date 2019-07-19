Руни забил очередной гол в МЛС

Английский форвард Уэйн Руни продолжает регулярно забивать в матчах МЛС.

В этот раз игрок "Ди Си Юнайтед" отличился в поединке с "Цинциннати" (4:1).

Для 33-летнего Руни этот гол стал 11-м в текущем розыгрыше лиги.

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