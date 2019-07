Руни забил очередной гол в МЛС

Английский форвард Уэйн Руни продолжает регулярно забивать в матчах МЛС.

В этот раз игрок "Ди Си Юнайтед" отличился в поединке с "Цинциннати" (4:1).

Calm, cool, collected. Anddddd we have a 1-3 lead courtesy of Jara and @WayneRooney. Pure magic.