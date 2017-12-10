Руни забил пятый гол в шести последних матчах против "Ливерпуля"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Эвертоном".

Счет в концовке поединка сравнял нападающий "Эвертона" Уэйн Руни.

Форвард в пятый раз отметился голом в шести последних матчах против "Ливерпуля".

Стоит отметить, что четыре из пяти мячей Руни забил в составе "Манчестер Юнайтед".

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