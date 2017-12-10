Руни забил пятый гол в шести последних матчах против "Ливерпуля"

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Руни забил пятый гол в шести последних матчах против "Ливерпуля"

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" играет с "Эвертоном".

Счет в концовке поединка сравнял нападающий "Эвертона" Уэйн Руни.

Форвард в пятый раз отметился голом в шести последних матчах против "Ливерпуля".

Стоит отметить, что четыре из пяти мячей Руни забил в составе "Манчестер Юнайтед".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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