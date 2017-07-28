Руни: "Замечательно снова выйти на поле "Гудисон Парк" в голубой майке"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни пообщался с журналистами после матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Ружомбероком" (1:0).

По словам футболиста, он очень рад вернуться составе "ирисок".

"Это было здорово. Последние недели я ждал этого матча и очень рад, что мы победили. Игра была трудной. Конечно, замечательно снова выйти на поле "Гудисон Парк" в голубой майке. Эмоции были фанатическими, но я их держал в себе, потому что результат был очень важен", - сказал он. | http://soccernews.ru