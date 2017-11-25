Рурское дерби в переломный момент: "Боруссия" принимает "Шальке"
"Боруссия" Дортмунд – "Шальке"
Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия).
Центральный матч 13 тура немецкой Бундеслиги состоится в Дортмунде, где в рамках рурского дерби "Боруссия" примет на своем стадионе "Шальке". В последнее время клубы показывают диаметрально противоположные результаты, и именно гельзенкирхенцы занимают место, которое перед началом сезона все прочили дортмундцам. Команды в чемпионате разделяют всего 3 очка, так что турнирная интрига добавит огня этому и без того горячему дерби.
Последние результаты дортмундцев во всех турнирах просто шокируют, ведь текущее 5 место в Бундеслиге и давно потерянные надежды на плей-офф Лиги Чемпионов – совсем не то, чего ждали болельщики перед стартом сезона. А ведь в начале была беспроигрышная серия в чемпионате из 7 матчей с очень впечатляющей разницей мячей - 21:1, но в дальнейшем что-то пошло не так, и команда просто посыпалась на глазах.
Если не считать кубковую встречу с "Магдебургом", "Боруссия" не может победить уже на протяжении семи матчей подряд. В последнем туре Бундеслиги "шмели" уступили на выезде "Штутгарту" – 1:2, а в середине недели проиграли дома с тем же счетом "Тоттенхэму" уже в рамках Лиги Чемпионов. Над Петером Бошем уже давно нависла угроза увольнения, и если переломный момент еще возможен, то лучше это сделать именно в дерби.
"Шальке" располагается на втором месте турнирной таблице чемпионата, опережая "Лейпциг" лишь из-за лучшей разницы голов. На шесть очков впереди кобальтовых "Бавария", и в возможность догнать мюнхенцев, конечно же, мало кто верит. А вот возвращение в главный еврокубковый турнир Европы – вполне выполнимая задача для команды Тедеско. В 6 последних матчах гельзенкирхенцы одержали 5 побед, лишь однажды сыграв вничью. Умение использовать по-максимуму каждый свой момент и сверхнадежная игра в обороне стали визитной карточкой "Шальке" в нынешнем сезоне.
Не стоит забывать о возможном противостоянии двух товарищей по сборной Украины – Ярмоленко и Коноплянки. Если начало карьеры первого в Бундеслиге можно оценить на отлично, то Евгений временами еще пробуксовывает. Но, в любом случае, их встреча вызовет дополнительный интерес, причем не только украинских болельщиков.
Интересные факты противостояния "Боруссии" и "Шальке":
Последние три встречи этих соперников завершились вничью.
В 9 последних матчах Бундеслиги с участием "Боруссии" было забито 3 и более голов.
Беспроигрышная серия "Шалькес во всех турнирах составляет 7 матчей.
В 7 последних играх "кобальтовых" в чемпионате было забито менее 3 голов
Ориентировочные составы на игру:
Боруссия: Бюрки, Толян, Сократис, Бартра, Геррейру, Вайгль, Кастро, Гетце, Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг.
Шальке: Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Майер, Маккенни, Очипка, Горецка, Ди Санто, Бургшталлер.
Прогноз на матч "Боруссия" – "Шальке":
Учитывая текущую форму команд, дортмундцы не выглядят такими уж явными фаворитами, да и последние матчи между этими соперниками проходили в обоюдно равной борьбе. "Боруссия" будет очень мотивирована на домашнем стадионе, ведь очередную оплошность на "Сигнал Идуна Парк" болельщики могут и не простить.
На победу "Боруссии" букмекеры предлагают коэффициент 1,63, на ничью – 4,60, на победу "Шальке" – 4,50.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|13
|19
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Штутгарт
|13
|17
|11
|Аугсбург
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2