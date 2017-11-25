Рурское дерби в переломный момент: "Боруссия" принимает "Шальке"

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Рурское дерби в переломный момент: "Боруссия" принимает "Шальке"

"Боруссия" Дортмунд  –  "Шальке"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия).

Центральный матч 13 тура немецкой Бундеслиги состоится в Дортмунде, где в рамках рурского дерби "Боруссия" примет на своем стадионе "Шальке". В последнее время клубы показывают диаметрально противоположные результаты, и именно гельзенкирхенцы занимают место, которое перед началом сезона все прочили дортмундцам. Команды в чемпионате разделяют всего 3 очка, так что турнирная интрига добавит огня этому и без того горячему дерби.  

Последние результаты дортмундцев во всех турнирах просто шокируют, ведь текущее 5 место в Бундеслиге и давно потерянные надежды на плей-офф Лиги Чемпионов – совсем не то, чего ждали болельщики перед стартом сезона. А ведь в начале была беспроигрышная серия в чемпионате из 7 матчей с очень впечатляющей разницей мячей - 21:1, но в дальнейшем что-то пошло не так, и команда просто посыпалась на глазах.

Если не считать кубковую встречу с "Магдебургом", "Боруссия" не может победить уже на протяжении семи матчей подряд. В последнем туре Бундеслиги "шмели" уступили на выезде "Штутгарту" – 1:2, а в середине недели проиграли дома с тем же счетом  "Тоттенхэму" уже в рамках Лиги Чемпионов. Над Петером Бошем уже давно нависла угроза увольнения, и если переломный момент еще возможен, то лучше это сделать именно в дерби.

"Шальке" располагается на втором месте турнирной таблице чемпионата, опережая "Лейпциг" лишь из-за лучшей разницы голов. На шесть очков впереди кобальтовых "Бавария", и в возможность догнать мюнхенцев, конечно же, мало кто верит. А вот возвращение в главный еврокубковый турнир Европы – вполне выполнимая задача для команды Тедеско. В 6 последних матчах гельзенкирхенцы одержали 5 побед, лишь однажды сыграв вничью. Умение использовать по-максимуму каждый свой момент и сверхнадежная игра в обороне стали визитной карточкой "Шальке" в нынешнем сезоне.

Не стоит забывать о возможном противостоянии двух товарищей по сборной Украины – Ярмоленко и Коноплянки. Если начало карьеры первого в Бундеслиге можно оценить на отлично, то Евгений временами еще пробуксовывает. Но, в любом случае, их встреча вызовет дополнительный интерес, причем не только украинских болельщиков.

Интересные факты противостояния "Боруссии" и "Шальке":

Последние три встречи этих соперников завершились вничью.

В 9 последних матчах Бундеслиги с участием "Боруссии" было забито 3 и более голов.

Беспроигрышная серия "Шалькес во всех турнирах составляет 7 матчей.

В 7 последних играх "кобальтовых" в чемпионате было забито менее 3 голов

Ориентировочные составы на игру:

Боруссия: Бюрки, Толян, Сократис, Бартра, Геррейру, Вайгль, Кастро, Гетце, Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг.

Шальке: Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Майер, Маккенни, Очипка, Горецка, Ди Санто, Бургшталлер.

Прогноз на матч "Боруссия" – "Шальке":

Учитывая текущую форму команд, дортмундцы не выглядят такими уж явными фаворитами, да и последние матчи между этими соперниками проходили в обоюдно равной борьбе. "Боруссия" будет очень мотивирована на домашнем стадионе, ведь очередную оплошность на "Сигнал Идуна Парк" болельщики могут и не простить.

На победу "Боруссии" букмекеры предлагают коэффициент 1,63, на ничью – 4,60, на победу "Шальке" – 4,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 13 19
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Штутгарт 13 17
11 Аугсбург 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
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