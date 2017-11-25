Рурское дерби в переломный момент: "Боруссия" принимает "Шальке"

"Боруссия" Дортмунд – "Шальке"

Стадион: "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия).

Центральный матч 13 тура немецкой Бундеслиги состоится в Дортмунде, где в рамках рурского дерби "Боруссия" примет на своем стадионе "Шальке". В последнее время клубы показывают диаметрально противоположные результаты, и именно гельзенкирхенцы занимают место, которое перед началом сезона все прочили дортмундцам. Команды в чемпионате разделяют всего 3 очка, так что турнирная интрига добавит огня этому и без того горячему дерби.

Последние результаты дортмундцев во всех турнирах просто шокируют, ведь текущее 5 место в Бундеслиге и давно потерянные надежды на плей-офф Лиги Чемпионов – совсем не то, чего ждали болельщики перед стартом сезона. А ведь в начале была беспроигрышная серия в чемпионате из 7 матчей с очень впечатляющей разницей мячей - 21:1, но в дальнейшем что-то пошло не так, и команда просто посыпалась на глазах.

Если не считать кубковую встречу с "Магдебургом", "Боруссия" не может победить уже на протяжении семи матчей подряд. В последнем туре Бундеслиги "шмели" уступили на выезде "Штутгарту" – 1:2, а в середине недели проиграли дома с тем же счетом "Тоттенхэму" уже в рамках Лиги Чемпионов. Над Петером Бошем уже давно нависла угроза увольнения, и если переломный момент еще возможен, то лучше это сделать именно в дерби.

"Шальке" располагается на втором месте турнирной таблице чемпионата, опережая "Лейпциг" лишь из-за лучшей разницы голов. На шесть очков впереди кобальтовых "Бавария", и в возможность догнать мюнхенцев, конечно же, мало кто верит. А вот возвращение в главный еврокубковый турнир Европы – вполне выполнимая задача для команды Тедеско. В 6 последних матчах гельзенкирхенцы одержали 5 побед, лишь однажды сыграв вничью. Умение использовать по-максимуму каждый свой момент и сверхнадежная игра в обороне стали визитной карточкой "Шальке" в нынешнем сезоне.

Не стоит забывать о возможном противостоянии двух товарищей по сборной Украины – Ярмоленко и Коноплянки. Если начало карьеры первого в Бундеслиге можно оценить на отлично, то Евгений временами еще пробуксовывает. Но, в любом случае, их встреча вызовет дополнительный интерес, причем не только украинских болельщиков.

Интересные факты противостояния "Боруссии" и "Шальке":

Последние три встречи этих соперников завершились вничью.

В 9 последних матчах Бундеслиги с участием "Боруссии" было забито 3 и более голов.

Беспроигрышная серия "Шалькес во всех турнирах составляет 7 матчей.

В 7 последних играх "кобальтовых" в чемпионате было забито менее 3 голов

Ориентировочные составы на игру:

Боруссия: Бюрки, Толян, Сократис, Бартра, Геррейру, Вайгль, Кастро, Гетце, Ярмоленко, Пулишич, Обамеянг.

Шальке: Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Калиджури, Майер, Маккенни, Очипка, Горецка, Ди Санто, Бургшталлер.

Прогноз на матч "Боруссия" – "Шальке":

Учитывая текущую форму команд, дортмундцы не выглядят такими уж явными фаворитами, да и последние матчи между этими соперниками проходили в обоюдно равной борьбе. "Боруссия" будет очень мотивирована на домашнем стадионе, ведь очередную оплошность на "Сигнал Идуна Парк" болельщики могут и не простить.

На победу "Боруссии" букмекеры предлагают коэффициент 1,63, на ничью – 4,60, на победу "Шальке" – 4,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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