РУСАДА начала срочную проверку игроков сборной России

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РУСАДА начала срочную проверку игроков сборной РоссииРоссийская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) начала срочную проверку игроков национальной сборной на предмет употребления запрещенных препаратов.

Как информирует bobsoccer.ru, клубы отечественной Премьер-Лиги получили уведомление от РУСАДА на предмет предоставления информации о времени и месте проведения ими предсезонных сборов, а также о принимаемых игроками, входящих в расширенный состав сборной России, медицинских препаратах.

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