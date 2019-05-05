РУСАДА не собирается наказывать Ивановича

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович избежит наказания за ситуацию с РУСАДА.

Сообщается, что игрок просто был недоволен тем, что его часто заставляют сдавать пробы, однако в итоге все прошло согласно инструкциям.

РУСАДА не требует наказывать Ивановича и просто поведали клуб о неправильном поведении футболиста.

В этом сезоне на счету Ивановича два забитых мяча в 40 матчах.

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