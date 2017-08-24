"Русенборг" – "Аякс" - 3:2, "Марсель" – "Домжале" - 3:0 (обзоры)

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"Русенборг" – "Аякс" - 3:2, "Марсель" – "Домжале" - 3:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Русенборг" – "Аякс" - 3:2 

"Марсель" – "Домжале" - 3:0

Не пропустите: "Брага", "Атлетик", "Милан" и "Марсель" вышли в групповой этап Лиги Европы, "Аякс" покинул турнир. | http://soccernews.ru

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