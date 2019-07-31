"Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

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"Русенборг" переиграл БАТЭ и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

"Русенборг" обыграл БАТЭ в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Победу норвежцам помогли принести нападающие Александр Седерлунд и Поль Андре Хелланн.

По сумме двух матчей "Русенбург" прошел в следующую стадию турнира.

"Русенборг" - "БАТЭ" - 2:0 (0:0)

Голы: Хелланн, 73 (с пенальти) - 1:0, Седерлунд, 85 - 2:0.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Русенборг - "БАТЭ" - 2:0 (0:0)Чего?

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