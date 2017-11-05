"Русенборг" стал чемпионом Норвегии

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"Русенборг" стал чемпионом Норвегии

"Русенборг" стал недосягаемым для конкурентов по чемпионату Норвегии, после того как в субботу "Мольде" дома проиграл "Кристиансунду".

Команда Коре Ингебригтсена стала чемпионом страны в третий раз подряд и в 25-й раз в истории. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Русенборг 30 69
2 Бранн 30 54
3 Одд Гренланд 30 51
4 Хаугесунд 30 46
5 Молде 30 45
6 Сарпсборг 08 30 45
7 Стремсгодсет 30 44
8 Викинг 30 43
9 Олесунн 30 42
10 Волеренга 30 38
11 Согндал 30 36
12 Лиллестрем 30 34
13 Тромсе 30 34
14 Стабек 30 31
15 Будё / Глимт 30 30
16 Старт 30 16
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