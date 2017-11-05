"Русенборг" стал чемпионом Норвегии

"Русенборг" стал недосягаемым для конкурентов по чемпионату Норвегии, после того как в субботу "Мольде" дома проиграл "Кристиансунду".

Команда Коре Ингебригтсена стала чемпионом страны в третий раз подряд и в 25-й раз в истории.

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