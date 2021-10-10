Руслан Малиновский высказался о невызове в сборную Украины

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заявил, что он всегда готов вернуться в сборную Украины, несмотря на конфликт с главным тренером Александром Петраковым, который не вызвал его на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Эта история раздута намного больше, чем все было на самом деле. У меня были разногласия с тренером. Футболистам "Динамо" и "Шахтера" разрешили вернуться в расположение клубов. Я попросил и том же, мне разрешили. Я всегда готов вернуться в сборную, но не знаю, произойдет ли это. Решение за тренером", – приводит слова Малиновского L’Eco di Bergamo.

28-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года. Всего он провел за национальную команду 43 матча и забил шесть мячей.

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