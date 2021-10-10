Руслан Малиновский высказался о невызове в сборную Украины

Теги украинааталантаруслан малиновский

Руслан Малиновский высказался о невызове в сборную Украины

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский заявил, что он всегда готов вернуться в сборную Украины, несмотря на конфликт с главным тренером Александром Петраковым, который не вызвал его на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Эта история раздута намного больше, чем все было на самом деле. У меня были разногласия с тренером. Футболистам "Динамо" и "Шахтера" разрешили вернуться в расположение клубов. Я попросил и том же, мне разрешили. Я всегда готов вернуться в сборную, но не знаю, произойдет ли это. Решение за тренером", – приводит слова Малиновского L’Eco di Bergamo.

28-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года. Всего он провел за национальную команду 43 матча и забил шесть мячей.

Не пропустите: Петраков громко высказался об отсутствии Малиновского в сборной Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 октября

Главные новости дня: 10 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов