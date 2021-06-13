Руслан Малиновский высказался перед матчем против Нидерландов

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Руслан Малиновский высказался перед матчем против НидерландовФото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о предстоящем матче с Нидерландами на Евро-2020.

"У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем. Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно.

Нам нужна максимальна концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с нидерландцами в открытый футбол – не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.

Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов – сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное – хорошо отыграть в обороне", – сказал Малиновский

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