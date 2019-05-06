Руслан Нигматуллин оценил шансы "Краснодара" и ЦСКА в борьбе за третье место

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о борьбе "Краснодара" и ЦСКА за третье место, которое даст шанс команде участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне, передает "Чемпионат".

"ЦСКА или же "Краснодар" в Лиге чемпионов? Краснодарцы выглядят чуть предпочтительней. ЦСКА является одной из самых молодых команд в Европе, а молодость часто бывает нестабильной. Команда, конечно, яркая, талантливая. Но "Краснодар" выглядит покрепче", - сказал Нигматуллин.

"Краснодар" располагается на 3 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. ЦСКА с 45 очками занимает 3 позицию.

"Краснодару" предстоит встретится с "Енисеем" в рамках 28-го тура РПЛ. ЦСКА на выезде сыграет с "Зенитом", который досрочно оформил чемпионтво.

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