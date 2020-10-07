Руслан Нигматуллин высказался о возможном закрытии "Открытии Арены"

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Руслан Нигматуллин высказался о возможном закрытии "Открытии Арены"

Экс-тренер "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о новости о том, что мэрия Москвы хочет временно закрыть "Открытие Арену" за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией.

"Насколько я знаю, заведения, которые отмечаются нарушениями, закрываются на 90 дней или выплачивают определенный штраф. Думаю, "Спартак" ограничится хоть и существенным, но штрафом, до закрытия дело не дойдет", - цитирует Нигматуллина "СЭ".

"Спартак" после 10 туров чемпионата России занимает 2 место в турнирной таблице.

А еще: Экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш стал игроком "Локомотива"| http://soccernews.ru
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