Русская жена Боккетти выложила новое фото в купальнике

Фото сайт "Спартака"

Екатерина Мальцева, супруга бывшего защитника московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, похвасталась своей фигурой.

Русская жена футболиста опубликовала в инстаграме новую фотографию в купальнике.

Боккетти выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год, сыграл 115 матчей и забил 5 голов. Чемпион и обладатель Суперкубка России 2017 года.

На этой неделе 34-летний итальянец объявил о завершении профессиональной карьеры.

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