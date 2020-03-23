Русская жена Луиса Адриано назвала четыре варианта, чем может завершиться пребывание в карантине

Екатерина Дорожко, супруга бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано, предположила, какой исход может быть у "коронавирусного карантина", то есть двухнедельного пребывания дома.

"Ваш карантин закончится: 1) вы наберёте 10 килограмм; 2) вы забеременеете; 3) вы станете алкоголиком; 4) вы разведетесь", - написала девушка в инстаграме.

Напомним, что прошлым летом Адриано покинул "Спартак" и перешёл в "Палмейрас". Дорожко уехала в Бразилию вслед за возлюбленным.

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