Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу океана: видео

1 Теги зе луишпорту

Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу океана: видео

Алеся, русская жена кабовердийского нападающего "Порту" Зе Луиша, поделилась видео зажигательного танца на берегу Атлантического океана.

"Редкие моменты, когда все сошлось. А что вам больше понравилось - море, танец, песня или я?" - написала Алеся на своей странице в Instagram.

Алеся и Зе Луиш познакомились в Москве, когда он выступал за "Спартак".

В нынешнем сезоне 29-летний форвард за "Порту" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Русская жена Зе Луиша показала, как танцует во время готовки. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

irek.smirnov

Море обнажённых девок которые XОTЯТ СEKСА уже сегодня. Не упусти свой шанс по трaxаться, Регистрация бесплатная и анонимная, вот сайт ---- https://urlik.ru/hotdev

Ответить

главное

"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги

"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 26 63
2 Бенфика Бенфика 26 61
3 Брага Брага 25 46
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 26 46
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 26 43
6 Рио Аве Рио Аве 26 41
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 26 39
8 Санта-Клара Санта-Клара 26 34
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 26 33
10 Жил Висенте Жил Висенте 26 30
11 Витория Сетубал Витория Сетубал 26 30
12 Белененсиш Белененсиш 26 30
13 Боавишта Боавишта 25 29
14 КД Тондела КД Тондела 26 29
15 Маритиму Маритиму 26 25
16 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 26 25
17 Портимоненсе Портимоненсе 26 20
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов