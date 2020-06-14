Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу океана: видео
Алеся, русская жена кабовердийского нападающего "Порту" Зе Луиша, поделилась видео зажигательного танца на берегу Атлантического океана.
"Редкие моменты, когда все сошлось. А что вам больше понравилось - море, танец, песня или я?" - написала Алеся на своей странице в Instagram.
Редкие моменты, когда все сошлось. А что вам больше понравилось море, танец, песня или я ? ♀️ Thanks @sf_fotography for recording And @mariaovy for edit ❤️ Song: #DjadjaRemix @maluma @ayanakamura_officiel #djadjachallenge #djadja #lessidance #lesssidance #alesenka_lesenka #dance #maluma #djadjaremix
Алеся и Зе Луиш познакомились в Москве, когда он выступал за "Спартак".
В нынешнем сезоне 29-летний форвард за "Порту" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|26
|63
|2
|Бенфика
|26
|61
|3
|Брага
|25
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|46
|5
|ФК Фамаликао
|26
|43
|6
|Рио Аве
|26
|41
|7
|Витория Гимарайнш
|26
|39
|8
|Санта-Клара
|26
|34
|9
|Морейренсе ФК
|26
|33
|10
|Жил Висенте
|26
|30
|11
|Витория Сетубал
|26
|30
|12
|Белененсиш
|26
|30
|13
|Боавишта
|25
|29
|14
|КД Тондела
|26
|29
|15
|Маритиму
|26
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|26
|25
|17
|Портимоненсе
|26
|20
|18
|Дешпортиво Авеш
|26
|13