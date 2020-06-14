Русская жена Зе Луиша исполнила зажигательный танец на берегу океана: видео

Алеся, русская жена кабовердийского нападающего "Порту" Зе Луиша, поделилась видео зажигательного танца на берегу Атлантического океана.

"Редкие моменты, когда все сошлось. А что вам больше понравилось - море, танец, песня или я?" - написала Алеся на своей странице в Instagram.

Алеся и Зе Луиш познакомились в Москве, когда он выступал за "Спартак".

В нынешнем сезоне 29-летний форвард за "Порту" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Русская жена Зе Луиша показала, как танцует во время готовки. | http://soccernews.ru