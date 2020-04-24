Русская жена Зе Луиша показала, как танцует во время готовки

Алеся, супруга нападающего "Порту" Зе Луиша, порадовала пользователей инстаграма новым зажигательным танцем.

Девушка показала, как ей удалось сделать разнообразнее процесс приготовления еды.

"Предпочитаю готовить вот так. Кто повторит? Или давайте свои варианты!" - написала Алеся.

Напомним, что Зе Луиш известен по выступлениям за московский "Спартак". Цвета "красно-белых" он защищал с 2015 по 2019 год.

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