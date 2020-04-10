Русская жена Зе Луиша запустила новый сложный челлендж
Жена форварда "Порту" Зе Луиша Алеся опубликовала в своём инстаграме видео нового челленджа.
Название челленджа, придуманного русской девушкой, - Shut up chicken (Заткнись, курица). Тем, кто попытается повторить, придётся заморочиться. Судите сами!
Мы запускаем новый челлендж! Принимайте, если не боитесь Хештеги #shutupchicken #shutupchikenchallenge #stayhome ПРИ СЪЕМКАХ ДАННОГО ВИДЕО НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ, а именно @zeluis_9 @k_kulagina777 @katty_first @mariaovy @glontiann @indiratemir @mykhins @geyvandova.y @nartovaanna @obuuh , курица, Белла, Буч. РЕБЯТА, ВЫ ЛУЧШИЕ ❤️❤️❤️
Зе Луиш известен по выступлениям за московский "Спартак". В России нападающий и встретил свою избранницу.
Сейчас спортсмены придумывают десятки челленджей, поскольку из-за пандемии коронавируса приостановлены или отменены практически все турниры, и они убивают время в интернете.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|Рио Аве
|24
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13