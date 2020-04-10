Русская жена Зе Луиша запустила новый сложный челлендж

Жена форварда "Порту" Зе Луиша Алеся опубликовала в своём инстаграме видео нового челленджа.

Название челленджа, придуманного русской девушкой, - Shut up chicken (Заткнись, курица). Тем, кто попытается повторить, придётся заморочиться. Судите сами!

Зе Луиш известен по выступлениям за московский "Спартак". В России нападающий и встретил свою избранницу.

Сейчас спортсмены придумывают десятки челленджей, поскольку из-за пандемии коронавируса приостановлены или отменены практически все турниры, и они убивают время в интернете.

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