"Русский Месси" покинет софийский ЦСКА



Российский нападающий Денис Давыдов в ближайшее время покинет софийский ЦСКА, сообщает Sportal.

По сведениям издания, стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

25-летний Давыдов по прозвищу "русский Месси" выступал за ЦСКА с 2019 года, провел за клуб три матча и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за московский "Спартак" (37 матчей, 1 гол), "Младу Болеслав" (0 матчей), юрмальский "Спартак" (16 матчей, 3 гола) и "Нижний Новгород" (7 матчей, 1 гол). В 2015 году провел свой единственный матч за сборную России против команды Казахстана.

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