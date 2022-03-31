Русский язык стал одним из шести официальных в ФИФА

На 72-м конгрессе ФИФА было принято важное решение о статусе русского языка. Он стал одним из шести официальных в организации.

Большинство членов ФИФА поддержали соответствующую правку: 187 голосов - "за", 4 - "против".

Ранее в список официальных языков организации входили только английский, французский, немецкий и испанский.

Сегодня же помимо русского в качестве официальных были выбраны португальский и арабский языки.

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