Русско-испанская война, показательный жест Симеоне и тактика превыше всего: главные итоги еврокубковой недели

Вчера футбольные болельщики стали свидетелями окончания второй еврокубковой недели в 2019 году, которая, помимо матчей Лиги Чемпионов, определила еще и всех участников 1/8 финала Лиги Европы, которые за несколько минут до начала написания этого материала уже поделились на пары и ожидают 7 марта – именно тогда состоятся первые встречи этой стадии. Редакция Soccernews предлагает уже традиционно подвести итоги главных матчей на просторах Европы.

Полный ноль!

Начало еврокубковой недели – а именно вторник – было примечательно тем, что команды не подарили своим болельщикам ни одного гола. Хотя, как раз от вторника ждали совершенно безбашенной игры, в первую очередь из-за противостояния "Ливерпуля" и "Баварии". Афиша "лучший немецкий тренер против лучшей немецкой команды" привлекала еще в 2018 году, когда жеребьевка 1/8 финала ЛЧ только была проведена, но за месяц все накалилось еще больше, так как "Бавария" нашла свою игру в Бундеслиге, и уже не являлась той абсолютно нестабильной командой, которая могла сыграть 3:3 с "Фортуной". Конечно же, сквозь накал страстей прорывалась мысль о том, что менее 3 голов на "Энфилде" от этого поединка ждать совершенно не стоит. Но на деле все получилось совсем иначе, и главной причиной того можно смело назвать "тактическую перестрелку". Нико Ковач понимал, что "Бавария" еще никогда не забивала в Ливерпуле, а "красная машина" Юргена Клопа в любом случае постарается забить и обеспечить себе гандикап перед ответной битвой в Мюнхене. Именно потому почти весь второй и часть первого таймов "немецкий Голливуд" просидел на своей половине поля. Вторая 45-минутка оказалась особенно показательной, так как постоянная позиционная атака "Ливерпуля" совершенно не заканчивалась, а выносы "Баварии" случались в среднем каждые 2 минуты. В эту систему даже не требуется подключать статистику, ведь совершенно все понятно и без нее. Нико Ковач приехал на первый матч с четкой мыслью об ответном поединке и выполнил свою главную задачу – не пропустить. В Мюнхене "Бавария" предстанет совершенно другой, ведь ее домашние матчи всегда более агрессивны и зрелищны. Отдавать кому-то предпочтение совершенно глупо, ведь шансы 50 на 50.

Во втором матче вторника "Лион" принимал дома "Барселону", и эта вывеска смотрелась абсолютно уникально, так как нынешняя система игры "ткачей", где большую роль играют очень быстрые фланги и очень мощный и надежный Танги Ндомбеле в центре, подразумевает, что французской команде куда проще играть с командами вроде "Барселоны", так как именно владение мячом на уровне 30% создает больше возможностей для совершенно молниеносных контратак. Нельзя забывать встречи с "Манчестер Сити" в группе, где "Лион" чуть было дважды не прихлопнув претендента на чемпионство в Англии. Во что же превратилась игра? В первую очередь, стоит сказать, что встреча шла на три результата. И дело совершенно не в равной игре или равной статистике. "Барселона" перестреляла своих соперников по ударам 25 на 5, но тотальная нереализация, которая в большей степени исходила от Луиса Суареса, привела к тому, что несколько моментов "Лиона" могли обеспечивать "ткачам" преимущество перед ответной встречей. И моменты были! Но французы тоже не смогли выжать максимум из пары эпизодов. На "Камп Ноу" сценарий, скорее всего, повторится с точностью. Единственный вопрос – будет ли проклятие нереализации работать и дальше? Как показывает практика – совершенно нет. В текущем сезоне "сине-гранатовые" традиционно не выигрывают свои первые поединки в кубковых турнирах. Перед ответной встречей у подопечных Вальверде будет еще один экзамен – пройти "Реал" в Кубке Короля после домашних 1:1. Вот где тренерский штаб "Лиона" может получить ответы на все интересующие вопросы!

Жест Симеоне как показатель работоспособности старого подхода!

На следующий день после вывески "Ливерпуль" – "Бавария" в игру вступила вторая по увлекательности пара 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ювентус" купил Криштиану Роналду в надежде выиграть самый престижный клубный турнир Европы, но уже на самой ранней стадии жеребьевка подкинула Аллегри и компании неуступчивый "Атлетико", который за последние 5 лет дважды дошел финала ЛЧ именно в той ситуации, когда на его пути встречались так называемые "фавориты" турнира. Результаты "матрасников" в последних встречах совершенно не впечатляли (2 поражения в 3 матчах, в том числе проигранное мадридское дерби), но для большинства экспертов это не было таким уж "показательным показателем". Ведь все же знают, что под руководством Симеоне "Атлетико" становится "командой настроения". Недонастрой и отсутствие искры страсти во встрече с условным "Хетафе" сменяется огнем в глазах, когда речь идет о решающих матчах. Еще один вопрос касался игровой системы "матрасников". Симеоне предпочитает играть в оборону, но многие игры текущего сезона показали, что "Атлетико" пробует побеждать своих соперников в атаке. Так было ровно до того момента, когда красно-белая часть Мадрида не вылетела из Кубка Короля от "Жироны". Как нужно было сыграть против "Юве"? Симеоне нашел отличное сочетание!

Simeone when asked about grabbing his crotch to celebrate Atlético’s first goal: "I wanted to say to our fans that we have bollocks." pic.twitter.com/XIU2b3Ny32