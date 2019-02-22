Русско-испанская война, показательный жест Симеоне и тактика превыше всего: главные итоги еврокубковой недели

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Русско-испанская война, показательный жест Симеоне и тактика превыше всего: главные итоги еврокубковой недели

Вчера футбольные болельщики стали свидетелями окончания второй еврокубковой недели в 2019 году, которая, помимо матчей Лиги Чемпионов, определила еще и всех участников 1/8 финала Лиги Европы, которые за несколько минут до начала написания этого материала уже поделились на пары и ожидают 7 марта – именно тогда состоятся первые встречи этой стадии. Редакция Soccernews предлагает уже традиционно подвести итоги главных матчей на просторах Европы.

Полный ноль!

Начало еврокубковой недели – а именно вторник – было примечательно тем, что команды не подарили своим болельщикам ни одного гола. Хотя, как раз от вторника ждали совершенно безбашенной игры, в первую очередь из-за противостояния "Ливерпуля" и "Баварии". Афиша "лучший немецкий тренер против лучшей немецкой команды" привлекала еще в 2018 году, когда жеребьевка 1/8 финала ЛЧ только была проведена, но за месяц все накалилось еще больше, так как "Бавария" нашла свою игру в Бундеслиге, и уже не являлась той абсолютно нестабильной командой, которая могла сыграть 3:3 с "Фортуной". Конечно же, сквозь накал страстей прорывалась мысль о том, что менее 3 голов на "Энфилде" от этого поединка ждать совершенно не стоит. Но на деле все получилось совсем иначе, и главной причиной того можно смело назвать "тактическую перестрелку". Нико Ковач понимал, что "Бавария" еще никогда не забивала в Ливерпуле, а "красная машина" Юргена Клопа в любом случае постарается забить и обеспечить себе гандикап перед ответной битвой в Мюнхене. Именно потому почти весь второй и часть первого таймов "немецкий Голливуд" просидел на своей половине поля. Вторая 45-минутка оказалась особенно показательной, так как постоянная позиционная атака "Ливерпуля" совершенно не заканчивалась, а выносы "Баварии" случались в среднем каждые 2 минуты. В эту систему даже не требуется подключать статистику, ведь совершенно все понятно и без нее. Нико Ковач приехал на первый матч с четкой мыслью об ответном поединке и выполнил свою главную задачу – не пропустить. В Мюнхене "Бавария" предстанет совершенно другой, ведь ее домашние матчи всегда более агрессивны и зрелищны. Отдавать кому-то предпочтение совершенно глупо, ведь шансы 50 на 50.

Во втором матче вторника "Лион" принимал дома "Барселону", и эта вывеска смотрелась абсолютно уникально, так как нынешняя система игры "ткачей", где большую роль играют очень быстрые фланги и очень мощный и надежный Танги Ндомбеле в центре, подразумевает, что французской команде куда проще играть с командами вроде "Барселоны", так как именно владение мячом на уровне 30% создает больше возможностей для совершенно молниеносных контратак. Нельзя забывать встречи с "Манчестер Сити" в группе, где "Лион" чуть было дважды не прихлопнув претендента на чемпионство в Англии. Во что же превратилась игра? В первую очередь, стоит сказать, что встреча шла на три результата. И дело совершенно не в равной игре или равной статистике. "Барселона" перестреляла своих соперников по ударам 25 на 5, но тотальная нереализация, которая в большей степени исходила от Луиса Суареса, привела к тому, что несколько моментов "Лиона" могли обеспечивать "ткачам" преимущество перед ответной встречей. И моменты были! Но французы тоже не смогли выжать максимум из пары эпизодов. На "Камп Ноу" сценарий, скорее всего, повторится с точностью. Единственный вопрос – будет ли проклятие нереализации работать и дальше? Как показывает практика – совершенно нет. В текущем сезоне "сине-гранатовые" традиционно не выигрывают свои первые поединки в кубковых турнирах. Перед ответной встречей у подопечных Вальверде будет еще один экзамен – пройти "Реал" в Кубке Короля после домашних 1:1. Вот где тренерский штаб "Лиона" может получить ответы на все интересующие вопросы!

Жест Симеоне как показатель работоспособности старого подхода!

На следующий день после вывески "Ливерпуль" – "Бавария" в игру вступила вторая по увлекательности пара 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ювентус" купил Криштиану Роналду в надежде выиграть самый престижный клубный турнир Европы, но уже на самой ранней стадии жеребьевка подкинула Аллегри и компании неуступчивый "Атлетико", который за последние 5 лет дважды дошел финала ЛЧ именно в той ситуации, когда на его пути встречались так называемые "фавориты" турнира. Результаты "матрасников" в последних встречах совершенно не впечатляли (2 поражения в 3 матчах, в том числе проигранное мадридское дерби), но для большинства экспертов это не было таким уж "показательным показателем". Ведь все же знают, что под руководством Симеоне "Атлетико" становится "командой настроения". Недонастрой и отсутствие искры страсти во встрече с условным "Хетафе" сменяется огнем в глазах, когда речь идет о решающих матчах. Еще один вопрос касался игровой системы "матрасников". Симеоне предпочитает играть в оборону, но многие игры текущего сезона показали, что "Атлетико" пробует побеждать своих соперников в атаке. Так было ровно до того момента, когда красно-белая часть Мадрида не вылетела из Кубка Короля от "Жироны". Как нужно было сыграть против "Юве"? Симеоне нашел отличное сочетание!

Аргентинский специалист решил отойти от своих новых экспериментов и вернуть на поле "Атлетико" 5-летней давности: абсолютно агрессивную команду, которая летит в подкаты, отбирает много мячей, разговаривает с судьей и соперниками, чтобы увеличь давление. Как стало ясно потом, таким образом Симеоне хотел вытянуть "Юве" с ее светлой итальянской реальности и заставить играть по своим правилам. Эта стратегия помогла усыпить "старую синьору" и заставить ее играть исключительно на разрушения, после чего последовали быстрые атаки, которые буквально застали Аллегри врасплох. С игры открыть счет не получилось, зато на помощь пришли старые добрые помощники в виде стандартов – 2 отменных попытки игры на добивании, 2 уругвайца, 2 гола. Нельзя сказать, что "Атлетико" гарантировал проход дальше, так как в прошлом году "Юве" до конца сопротивлялся даже с "Реалом", который смог увезти из Турина победу 3:0. В этом разделе можно было поговорить и о победе "Манчестер Сити" над "Шальке", но в этом противостоянии все предельно понятно: дома подопечные Гвардиолы добьются своего и пройдут в четвертьфинал. В конце концов, он победили (!) в Германии, иная ситуация была бы в том случае, если бы удаление Отаменди сильно повлияло на "горожан", и они так бы и пришли к финишу с проигрышным счетом 2:1.

2 российские команды в 1/8 Лиги Европы и из испанские соперники

Вчера на полях Европы отыграли и российские команды! Расклады были таковы, что и "Зенит", и "Краснодар" не смогли выиграть свои первые матчи, но оставляли неплохие шансы на проход дальше. Иными были только задачи. Если "Зенит" нуждался в победе с разницей в 2 мяча, то "Краснодару" хватило бы и результативной ничьей с "Байером". Отрадно признавать, что оба клуба свои задачи выполнили. Залогом успеха питерцев стал быстрый гол. Уже на 5 минуте Оздоев открыл счет и фактически перевел игру в начальный исход. Голевой пас на центрального полузащитника выдал Сердар Азмун – зимний трансфер питерцев, который в поединке с "Фенербахче" проявил себя с наилучшей стороны. 2 гола и результативный пас в первом же матче – это именно то, что нужно Семаку, который в первой половине сезона ощущал острую необходимость в реализации моментов. Дзюба был неплох, однако, когда он замолкал, замолкала и вся команда. Что касается "Краснодара", то в их рядах нашелся свой герой. Им стал молодой воспитанник клуба Шапи Сулейманов, который в концовке поединка идеально исполнил штрафной, обеспечив "быкам" не просто гол, а полтора гола, которые в итоге перебили результативный финальный штурм "фармацевтов". Если говорить о поединке, то он в целом совсем не отличался от того, что проходил в Краснодаре. "Байер" контролировал игру, но больше голевых моментов было именно у российских футболистов. Особенно стоит выделить Виктора Классона, который был очень активным на фланге, но в течении двухматчевой дуэли упустил возможность забить 3 чистых гола. Перед началом российского первенства настройки результативности стоит поправить, так как футболистам "Краснодара" нельзя забывать, что они сражаются за чемпионство!

Что же в сфере жеребьевки? Обе пары с участием наших команд имеют российско-испанский оттенок. "Краснодару" предстоит сразится с "Валенсией". По стилю игры она существенно отличается от "Байера", забивает куда меньше, но и пропускает достаточно мало. Не станет сюрпризом, если в анонсированной битве россиянина Дениса Черышева против российской команды именно "быки" будут контролировать игру, по крайней мере в домашнем поединке. Что касается "Зенита", то их соперником станет "Вильярреал" – обидчик "Спартака" в нынешней Лиге Европы. На предыдущем раунде "желтая субмарина" потопила кризисный португальский "Спортинг", но в Ли Лиге уже долгое время тонет сама – 18 место после 24 поединков и риск второй раз за десятилетие вылететь в Сегунду. Иными словами, шансы есть! В конце концов, самую сложную стадию в плане игровых кондиций российские команды уже проскочили, дальше, по мере набора формы, игры должны проходить все легче.

Все результаты жеребьевки можно узнать здесь.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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