Русскую девушку норвежца Норманна ограбили в Лондоне

Фото: инстаграм Виолетты Берт/Автор неизвестен

Виолетта Берт, русская девушка норвежского полузащитника "Норвича" Матиаса Норманна, сообщила, что ее ограбили в Лондоне.

"Вынесли четыре чемодана. Полиция ничем помочь не может, они не проверяют камеры. Что уж говорить, они даже не приезжают на место ограбления. Они просто дают референс — криминальный номер, по которому нужно составить список всех вещей, которые находились в машине, с надеждой на возмещение", - написала Виолетта в своем инстаграме.

25-летний Норманн перешел в "Норвич" летом 2021 года из "Ростова" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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