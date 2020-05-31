"Рубин" остановил процедуру выплат компенсаций владельцам абонементов

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"Рубин" остановил процедуру выплат компенсаций владельцам абонементов

"Рубин" в твиттере сообщил о том, что выплата компенсаций владельцам абонементов
приостановлена.

"Уважаемые владельцы абонементов!

В данный момент ведётся активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена", - сообщает пресс-служба клуба. 

Ранее стало известно, что роспотребнадзор разрешил частичный допуск зрителей на трибуны.   Сезон возобновится 21 июня.

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