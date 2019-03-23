Руй Кошта рассказал, чем Роналду отличается от других игроков

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Руй Кошта рассказал, чем Роналду отличается от других игроков

Известный в прошлом португальский футболист Руй Кошта поделился мнением о своём соотечественнике Криштиану Роналду.

"Роналду отличается от других игроков своими амбициями. Я никогда не видел более голодного футболиста, чем он. Криштиану проводит каждый матч так, будто он последний в его карьере", - цитирует Кошту Calciomercato.

В текущем сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за "Ювентус".

В течение карьеры 34-летний форвард выиграл 27 трофеев.

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