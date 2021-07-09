Фото: инстаграм Кошты/Автор неизвестен

Экс-футболист "Милана" и "Фиорентины" Руй Кошта стал новым президентом "Бенфики", сообщает официальный сайт португальского гранда.

Отметим, что Кошта сменил на этом посту Луиша Филипе Виейру, которого на этой неделе арестовали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Назначение 49-летнего португальца было единогласно поддержано советом директоров "Бенфики".

Напомним, что Руй Кошта завершил игровую карьеру в 2008 году и сразу был назначен спортивным директором лиссабонского клуба и с тех пор работал в клубе в этой должности.

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