Руй Кошта стал президентом "Бенфики"

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Руй Кошта стал президентом "Бенфики"Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

Экс-хавбек "Милана" Руй Кошта избран президентом лиссабонской "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.

Легендарный португалец набрал 84,48% голосов.

Напомним, что в июле Кошта был временно назначен на пост президента "Бенфики", сменив Луиша Филипе Виейру, который был арестован по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

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