Вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу взял себе необычный игровой номер, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, португальский страж ворот в виду того, что первый номер по решению клуба остался свободным, остановил свой выбор на цифре "11".

Напомним, что Патрисиу перешёл в "Вулверхэмптон" в середине июня на правах свободного агента.

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