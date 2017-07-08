Руй станет игроком "Наполи"

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Руй станет игроком "Наполи"

Португальский защитник "Ромы" Мариу Руй близок к переходу в "Наполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Руй провел за "Рому" 9 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

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