Руй Витория: "Даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично"

Наставник "Бенфики" Руй Витория прокомментировал предстоящую игру Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично" - приводят слова Витории российские СМИ.

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