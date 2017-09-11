Руй Витория: "Даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично"

Теги бенфикацска москва

Руй Витория: "Даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично"

Наставник "Бенфики" Руй Витория прокомментировал предстоящую игру Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично" - приводят слова Витории российские СМИ.

Читайте также: Матч "Бенфика" - ЦСКА доверили Мальенко. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Турнир прогнозов: анонс 6 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Базель 0 0
2 Бенфика 0 0
3 ЦСКА Москва 0 0
4 Манчестер Юнайтед 0 0
Группа B М О
1 Андерлехт 0 0
2 Бавария Мюнхен 0 0
3 Селтик 0 0
4 ПСЖ 0 0
Группа C М О
1 Атлетико Мадрид 0 0
2 Челси 0 0
3 Карабах 0 0
4 Рома 0 0
Группа D М О
1 Барселона 0 0
2 Ювентус 0 0
3 Олимпиакос Пирей 0 0
4 Спортинг Лиссабон 0 0
Группа E М О
1 Ливерпуль 0 0
2 Марибор 0 0
3 Севилья 0 0
4 Спартак Москва 0 0
Группа F М О
1 Фейеноорд 0 0
2 Манчестер Сити 0 0
3 Наполи 0 0
4 Шахтер Донецк 0 0
Группа G М О
1 Бешикташ 0 0
2 Монако 0 0
3 Порту 0 0
4 РБ Лейпциг 0 0
Группа H М О
1 АПОЭЛ 0 0
2 Боруссия Дортмунд 0 0
3 Реал Мадрид 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов