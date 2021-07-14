Руй Витория доволен футболистами "Спартака"

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что он удовлетворен адаптацией футолистов к новым тренировочным требованиям.

"Очень доволен адаптацией всех игроков", — написал специалист в Instagram.

Напомним, что Витория был назначен на пост главного тренера московского клуба в мае, после ухода Доменико Тедеско, при котором "Спартак" финишировал на втором месте в РПЛ.

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