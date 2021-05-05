Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Тренер Руй Витория хочет работать в "Спартаке" с большим количеством помощников, сообщил португальский журналист O Jogo Руй Мигель Гомес.
"На данный момент Руй Витория очень близок к подписанию контракта со "Спартаком". Они обсуждают срок контракта – 2 или 3 года, а также некоторые незначительные моменты.
Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руй Витория просит 8 или 9 человек, "Спартак" пока не согласен. Они обсуждают это.
Я думаю, что он очень хороший тренер, он выиграл 6 титулов с "Бенфикой", и дважды становился чемпионом. Он знает, как играть в Лиге чемпионов, его стиль хвалил Гвардиола. Также Руй Витория уделяет много внимания молодым игрокам, любит работать с ними и проверяет их в деле", – сказал журналист.
Ранее сообщалось, что 51-летний экс-тренер будет получать в "Спартаке" 4,5 млн евро в год по трехлетнему контракту.
В конце декабря 2020 года специалист покинул пост главного тренера команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
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