Руй Витория может возглавить самый популярный клуб Бразилии

Теги фламенгоруй витория

Руй Витория может возглавить самый популярный клуб БразилииФото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Спартака" португалец Руй Витория может быть назначен на аналогичный пост в бразильский "Фламенго", сообщает Gazeta Esportiva.

По информации источника, гранд бразильского футбола ищет нового главного тренера и хочет, чтобы он был иностранцем.

Отмечается, что "Фламенго" обратил внимание на Виториею после его ухода из "Спартака»". Помимо Руя на эту должность рассматриваются Карлуш Карвальял из "Браги и Витор Перейра из турецкого "Фенербахче".

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