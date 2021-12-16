Руй Витория может возглавить самый популярный клуб Бразилии
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Бывший главный тренер московского "Спартака" португалец Руй Витория может быть назначен на аналогичный пост в бразильский "Фламенго", сообщает Gazeta Esportiva.
По информации источника, гранд бразильского футбола ищет нового главного тренера и хочет, чтобы он был иностранцем.
Отмечается, что "Фламенго" обратил внимание на Виториею после его ухода из "Спартака»". Помимо Руя на эту должность рассматриваются Карлуш Карвальял из "Браги и Витор Перейра из турецкого "Фенербахче".
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