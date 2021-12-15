Руй Витория отказался уходить из "Спартака"
Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен
Московский "Спартак" пока не может уволить Руя Виторию с поста главного тренера, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать договор о расторжении контракта.
Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит Витории неустойку за разрыв контракта в размере 2,25 миллионов евро. Преемником португальца должен стать итальянец Паоло Ваноли, презентация которого запланирована на 17 декабря.
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