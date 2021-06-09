Руй Витория оконфузился, показав, как готовится к работе в "Спартаке"

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория показал, как готовится к работе с московским клубом.

"Готовимся, что дальше. "Спартак" давно стал частью моей повседневной жизни", — написал Витория на своей странице в соцсетях и добавил фотографии, на которых рассматривает скриншот товарищеского матча сборных России и Болгарии (1:0) на ноутбуке.

Напомним, что Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую "Бенфику" с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны.

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