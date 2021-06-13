Руй Витория прилетел в Москву и сфотографировался с шарфом "Спартака"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория прилетел в Россию, сообщает пресс-служба клуба в клубном Instagram.

Завтра, 14 июня, Витория будет официально представлен в должности главного тренера московского клуба, а также даст первую пресс-конференцию.

51-летний Витория ранее тренировал "Фатиму", "Пасуш де Феррейру", "Виторию", "Бенфику" и "Ан-Наср".

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