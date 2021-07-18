Руй Витория прокомментировал победу на предсезонном турнире

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория высказался о победе московского клуба в Кубке Париматч Премьер после разгрома над "Химками" со счетом 5:1.

"Мне понравились сегодня все ребята, не только те, кто вышли в стартовом составе.

Все сегодня хорошо сыграли, показали отличную динамику как в обороне, так и в атаке, строгость на всех позициях, что безусловно, конечно, упростило игру", – сказал специалист "Матч ТВ".

Напомним, что "Спартак" выиграл этот турнир уже в третий раз за четыре года.

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