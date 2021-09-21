Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в московском дерби в рамках восьмого тура РПЛ.

"Спартак" был лучше по всем параметрам. Результат несправедлив, но это футбол.

У нас были моменты, мы должны были забивать. Когда не забиваешь, трудно победить в таком матче. Мы не забили, поэтому не выиграли.

Но очевидно, что моя команда была лучшей на поле", – сказал Витория.

После восьми туров чемпионата России "Спартак" располагается на 10 месте с десятью очками.

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