Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в московском дерби в рамках восьмого тура РПЛ.
"Спартак" был лучше по всем параметрам. Результат несправедлив, но это футбол.
У нас были моменты, мы должны были забивать. Когда не забиваешь, трудно победить в таком матче. Мы не забили, поэтому не выиграли.
Но очевидно, что моя команда была лучшей на поле", – сказал Витория.
После восьми туров чемпионата России "Спартак" располагается на 10 месте с десятью очками.
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