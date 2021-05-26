Руй Витория прокомментировал свое назначение на пост наставника "Спартака"

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория прокомментировал свое назначение в московский клуб.

"Я уже выучил несколько слов на русском языке. Но на полное изучение языка у меня уйдет 10 лет. Это новый вызов и большая честь для меня. "Спартак" в следующем году празднует свое 100-летие и они доверились мне. Клуб способен выигрывать трофеи, а это важно для меня", - приводит слова Витории A Bola.

Напомним, что 51-летний Витория подписал со "Спартаком" контракт до лета 2023 года.

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