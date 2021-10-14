Руй Витория рассказал, как часто общается с Федуном
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория поделился впечатлениями о работе в клубе.
– В чем заключается главная сложность тренера "Спартака"?
– Никаких особенных трудностей не назову, а постоянное давление – часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу.
Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!
– Каково это – работать без спортивного директора? Особенно когда он уходит незадолго до закрытия трансферного окна.
– Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно – могу пообщаться и с президентом "Спартака".
– Как часто говорите с Леонидом Федуном?
– Наше общение в основном проходит с генеральным директором и несколькими людьми из клуба. Если случается что-то срочное, связываюсь с президентом. По большому счету это происходит каждую неделю. Но максимально плотное общение, повторю, именно с гендиректором, – сказал Витория.
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