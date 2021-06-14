Руй Витория рассказал о задаче "Спартака" на новый сезон

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что перед ним стоит задача выиграть чемпионат России в следующем сезоне.

"Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого. Российский чемпионат сильный, но мы верим, что сможет создать команду победителей. Плюс нас ждет юбилейный год клуба", — сказал Витория на пресс-конференции.

51-летний Витория ранее тренировал "Фатиму", "Пасуш де Феррейру", "Виторию", "Бенфику" и "Ан-Наср".

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