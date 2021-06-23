Руй Витория высказался о лимите в РПЛ
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
"Лимит на легионеров не станет проблемой, потому что эти правила действуют для всех, они четкие и понятные.
Я вполне спокойно отношусь к этому. Очевидно, что те восемь легионеров, которые будут заявлены на сезон, должны быть качественно интегрированы в команду и демонстрировать максимальное качество футбола", – заявил португальский специалист.
Напомним, что в российской премьер-лиге действует лимит на иностранных игроков – не более восьми футболистов в заявке команды на турнир.
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