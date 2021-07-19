Руй Витория высказался о противостоянии с "Бенфикой" в Лиге Чемпионов

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Руй Витория высказался о противостоянии с "Бенфикой" в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория прокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой российский клуб сыграет с лиссабонской "Бенфикой".

"Непростое, но интересное противостояние. Конечно, мы с "Бенфикой" хорошо знакомы. Жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за нее все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате", — приводит слова Витории официальный сайт "красно-белых".

Стоит отметить, что Витория тренировал "Бенфику" с 2015 по 2019 год.

Первый матч "Спартак" - "Бенфика" пройдет 3 или 4 августа в Москве, ответный — 10 августа в Лиссабоне.

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