Руй Витория высказался о "Спартаке", как о народной команде

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Руй Витория высказался о "Спартаке", как о народной командеФото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Спартака" Руй Витория высказался о том, что его новый клуб считается народной командой. 

"Это отличная мотивация. Мы работаем на результат, на свою карьеру, но еще и для того, чтобы подбодрить многих людей, если это возможно. Клуб таких размеров и с большой историей очень привлекает меня.

Понятно, что не все идеально, иногда дела могут идти не очень хорошо, но для нас наличие такого количества людей, имеющих значение для клуба, – как витамин", – сказал Витория.

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