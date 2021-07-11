Руй Витория высказался о трансферах "Спартака"
Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория перед игрой с "Сочи" в рамках "Кубка Париматч Премьер" рассказал о трансферах московского клуба.
"Очень рад, что турнир проходит в Москве. Этот турнир поможет нам в тонкой настройке тактических игровых действий, идей, которые мы стараемся привить команде.
В команду вернулись сборники, но мы никуда не торопимся, есть время, чтобы их подготовить. Никуда не торопимся с принятием решений по трансферам и по вернувшимся из аренд футболистам, поскольку до чемпионата еще есть время.
Надо понимать, что в августе мы можем сыграть 10 матчей, люди нам понадобятся. На данный момент я доволен тем, как ребята работают, но решения будут приняты нескоро", – заявил португалец в программе "Матч Премьер".
Напомним, что Руй Витория был назначен главным тренером "Спартака" в конце мая. Португалец пришел на смену Доменико Тедеско, с которым команда заняла второе место в прошлом сезоне РПЛ.
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